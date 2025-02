Marijuana e hashish, pusher magrebino denunciato

Tradito dal nervosismo, 20enne viene "beccato" con la droga dai carabinieri e viene denunciato detenzione ai fini di spaccio. Sequestrati due spinelli, due bustine di plastica contenenti circa 12 grammi di marjuana, un involucro con circa 3 grammi di hashish, cartine e filtrini, ma anche un bilancino di precisione a batteria, un involucro con due filtri in carbonio, un dispositivo a batteria Usb di colore nero per sigillare e aprire gli involucri.

Lo spacciatore è un nordafricano residente in un paese nella Bassa reggiana, che la notte di domenica 9 febbraio si trovava a piedi accanto alla propria l’auto in una zona isolata e buia all’interno di un parcheggio incustodito situato in via Guidetti, a Sant’Ilario. Una pattuglia dei carabinieri è transitata dalla zona durante un servizio di controllo, e alla vista il giovane si è agitato aprendo e chiudendo velocemente la portiera anteriore della vettura.

I militari si sono avvicinati, e gli hanno domandato i documenti; durante le operazioni, il 20enne si è mostrato molto agitato ed insofferente, tanto da insospettire i carabinieri. Che hanno approfondito i controlli, rinvenendo all’interno dell’abitacolo sue spinelli accanto alla portiera la "merce". Sempre in sua disponibilità è stato scoperto materiale per il confezionamento e la pesatura dello stupefacente.

Portato in caserma, è uscito qualche ore dopo con la denuncia a piede libero. Sequestrati la droga e il kit dello spacciatore.

