Marijuana, in fumo anche il processo

Sono passati troppi anni dal sequestro di quei 14,5 chilogrammi di marijuana nella sua abitazione di Bedogno: il principio attivo si è completamente degradato ed il perito che avrebbe dovuto valutarne il contenuto non è stato in grado di dire se il Thc originariamente fosse sopra o sotto i limiti di legge. Prosciolta ieri a Palazzo di Giustizia una cuoca 53enne di origine romana, incensurata, che era finita nei guai nel 2019. "Gli elementi acquisiti non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna": per questo motivo il Gup ha accolto la richiesta del difensore della donna, l’avvocato Mario Di Frenna, e ha pronunciato una sentenza di non luogo a procedere. La donna ha sempre raccontato di aver piantato in vasi sul terrazzo semi di cannabis acquistati regolarmente in un canapa-shop di Reggio; si sarebbe trattato di una varietà con principio attivo sotto soglia. Le piantine spuntarono, poi lei andò in vacanza e al ritorno si ritrovò una vera e propria piantagione davanti all’abitazione. Una selva dall’odore inconfondibile, tant’è che i vicini segnalarono l’anomala coltivazione ai carabinieri. Intanto la donna aveva raccolto le piante e aveva nascosto le balle dentro a una decina di federe per cuscini, collocate poi nel sottotetto. Il blitz dei carabinieri nel piccolo borgo castellese, datato 9 ottobre 2019, portò al sequestro dell’enorme quantità di cannabis, di 17 grossi vasi in plastica con dentro terriccio e foglie di marijuana, ed un tubo per l’irrigazione lungo 15 metri. Durante l’udienza di ieri, il pm ha chiesto il rinvio a giudizio della cuoca dal pollice verde ma il tecnico incaricato a svolgere il narcotest ha spiegato che, a così tanti anni di distanza dalla "mietitura", la cannabis si è deteriorata. Così, a oltre 4 anni dal sequestro, la Giustizia ha gettato la spugna e - appoggiandosi alla riforma Cartabia - ha ammesso che a fronte della sostanziale mancanza di prove la cliente dell’avvocato Di Frenna andava prosciolta. E il processo è andato... in fumo.