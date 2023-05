Mario e la lotta per il passaggio pedonale

L’ex giornalista Mario Sabia aspetta da 8 mesi l’attraversamento pedonale davanti a casa sua, per lui così fondamentale dato che si muove su una sedia a rotelle elettrica. Al suo fianco in questa piccola battaglia cè il consigliere di Coalizione Civica Dario De Lucia: "E’ una piccolissima modifica alla mobilità che migliorerebbe di molto la vita di chi, come Mario, si muove grazie a una sedia a rotelle ma anche per chi deve spingere un passeggino".

Nonostante una interpellanza pubblica e la promessa formale di sindaco e giunta, spiega De Lucia, è ancora tutto fermo sul difficoltoso e pericoloso attraversamento pedonale di via Tassoni all’altezza della laterale via Totò.

Il 27 settembre scorso, durante una seduta del consiglio comunale, l’assessore Carlotta Bonvicini per conto del sindaco Luca Vecchi si era formalmente impegnata a risolvere il problema nel periodo di questa primavera.

Ma a primavera ormai inoltrata nulla si è mosso. Venne discussa in Sala del Tricolore la interpellanza, presentata dai consiglieri comunali Dario De Lucia e Fabrizio Aguzzoli (Coalizione Civica), che chiedevano la realizzazione di un attraversamento pedonale su via Tassoni da via Totò.

L’uscita da via Totò su via Tassoni è pericolosa per chi deve raggiungere la pista ciclopedonale che costeggia via Tassoni: la strada, in lieve discesa e sprovvista di marciapiedi, è proibitiva per chi si immette sulla strada principale a piedi, o spingendo un passeggino o anche per un disabile in carrozzina. "Ho fatto le adeguate verifiche con gli uffici e a parole ho avuto conferma nel calderone delle opere ci sarà anche la messa a posto di un marciapiede funzionale alla mobilità di persone in sedie a rotelle", conclude De Lucia.