Reggio Emilia, 16 gennaio 2019 - Era stato investito da un furgone mentre attraversava la strada alla fine di settembre. Dopo oltre tre mesi di agonia, però, l’uomo, Mario Romei, 62 anni, è morto ieri all’ospedale di Correggio, dove era stato trasferito dal reparto di Rianimazione dell’ospedale Santa Maria Nuova.

Erano circa le 9,45 del 28 settembre quando l’uomo è stato travolto da un camioncino lungo via Rivoluzione d’Ottobre, poco prima della rotonda con via Gandhi, in zona Canalina. Stava attraversando la strada quando all’improvviso è sopraggiunto proprio dalla rotatoria in direzione Villa Verde, un furgoncino Fiat Doblò condotto da un 74enne che l’ha centrato in pieno.

L’impatto era stato violentissimo. Il 62enne era finito sul parabrezza per poi cadere al suolo. Ha battuto la testa e ha perso i sensi. Sul posto si erano immediatamente precipitate un’ambulanza e un’automedica che dopo le prime cure lo avevano portato d’urgenza all’ospedale dove era stato ricoverato in condizioni molto gravi. In via Rivoluzione d’Ottobre era quindi arrivata la polizia municipale per i rilievi del caso e anche per valutare la posizione del conducente. Ora, dopo tre mesi di ricoverò, però, il sessantaduenne non ce l’ha fatta.