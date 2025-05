Mario Sampirisi della Reggiana operato al legamento crociato: stop di 4 mesi

Mentre tutta la squadra era impegnata a strappare la salvezza vincendo a Castellammare di Stabia, Mario Sampirisi si preparava ad andare sotto i ferri. Venerdì, infatti, il difensore della Reggiana è stato sottoposto da un delicato intervento per il rinforzo esterno del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. L’operazione è perfettamente riuscita, ma prima di rivedere in campo il giocatore che il prossimo ottobre compirà 33 anni, bisognerà attendere quattro mesi. Questa è infatti la prognosi stilata dal dottor Mirco Lo Presti che lo ha operato presso la casa di cura ‘Toniolo’ di Bologna.

Sampirisi ha giocato l’ultima partita il 7 marzo a Cosenza, quando arrivò una sconfitta pesantissima e che pose le basi per l’esonero di Viali, maturato poi nelle settimane successive dopo la debacle col Sassuolo. L’intervento non poteva più essere rimandato, perché fin dal match di andata col Sudtirol dello scorso 15 settembre – occasione in cui dovette lasciare il campo all’intervallo - questo problema al ginocchio lo aveva sempre condizionato, facendogli perdere tante partite. Dopo quel primo contrattempo Sampirisi è infatti rimasto fuori 47 giorni, saltando sei gare e tornando in pista solo il 2 novembre nel 2-2 a Bari. Poi il suo contributo è diventato molto importante nella fase centrale del campionato, prima del nuovo stop che ha coinvolto lo stesso ginocchio e che lo ha costretto ad una soluzione definitiva. In totale per lui ci sono state soltanto 20 presenze.

Con la salvezza è scattato il rinnovo automatico, ma l’ultima parola spetterà probabilmente al club che in estate potrebbe vivere una fase di profondo rinnovamento anche a livello dirigenziale. Un Sampirisi efficiente e sul pezzo è un giocatore di altissimo livello per la Serie B, ma è chiaro che ne andrà calibrata e valutata la tenuta sul lungo periodo.

Francesco Pioppi