Marionette e Avanguardia, dialogo tra Vacis e Gualerzi

Mancano una manciata di giorni alla fine della mostra "Marionette e Avanguardia" (aperta fino al 17 marzo) che ha portato nelle sale di Palazzo Magnani opere di grandi artisti d’avanguardia che hanno utilizzato marionette e burattini come strumento di sperimentazione per realizzare una nuova forma di opera d’arte. Una mostra corredata da diversi incontri.

L’ultimo di questi è oggi pomeriggio alle 16,30 in Sala Gualdi, a Palazzo Magnani che vede protagonisti Gabriele Vacis, regista teatrale, drammaturgo, docente e sceneggiatore italiano - conosciuto anche per aver creato l’Istituto di pratiche teatrali per la cura della persona al Teatro Stabile di Torino ed in città per il suo passato da direttore artistico dei Teatri - che dialoga con il vice presidente della Fondazione Famiglia Sarzi, Rolando Gualerzi. Ingresso libero.