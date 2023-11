Marionette e avanguardia. Sarzi, Picasso e Depero

Una mostra-spettacolo profondamente contemporanea. Originale. Capace di parlare a grandi e piccini, con ogni tipo di pubblico. "Marionette e Avanguardia. Picasso · Depero · Klee · Sarzi" è l’inedita proposta che la Fondazione Palazzo Magnani fa a chi ama l’arte giocosa e a chi piace divertirsi anche in modo serio, da oggi al prossimo 17 marzo. L’esposizione che va in scena a Palazzo Magnani - a cura di James Bradburne - si sviluppa attorno al concetto di ‘quarta parete’: cioè la capacità di coinvolgimento emotivo che fa di uno spettacolo una realtà capace di immergere lo spettatore nella storia. Quando una marionetta o un burattino rompe la quarta parete, conquista la fiducia del pubblico, dando allo spettacolo il potere di sfumare la divisione tra palcoscenico e mondo, tra arte e vita. A capirlo bene sono stati quegli artisti - protagonisti del mondo dell’Arte e del Teatro di figura - che, piuttosto che liquidare le marionette e i burattini - in inglese si usa per entrambi il termine puppets - come semplici giochi per bambini, hanno preso sul serio il loro entusiasmo e anzi, hanno guardato al gioco creativo come a una fonte di ispirazione estetica per cercare nuove modalità di espressione visiva. A Palazzo Magnani ad accogliere i visitatori sono i costumi disegnati da Pablo Picasso per Parade, balletto coreografico che i Ballets russes di Sergej Djaghilev portarono in scena a Parigi nel 1917. Poi una folla di puppets: le marionette (manipolate dall’alto) e i burattini (manipolati dal basso), dagli esemplari più antichi, come i Pulcinella o gli Arlecchino della Commedia dell’Arte, a quelli di Otello Sarzi, reggiano di adozione, realizzati con materiali sperimentali. Grazie alla collaborazione con la Compagnia marionettistica Carlo Colla e l’Associazione 5T , un ricco programma di piccoli spettacoli interpretati da professionisti del "teatro di figura", anima i fine settimana per tutta la durata della mostra. Il sogno di dare vita agli oggetti e le conseguenze della loro autonomia hanno affascinato scrittori e artisti da Collodi a Capek, ma anche tanti artisti italiani come i futuristi Enrico Prampolini e Fortunato Depero. Con la riscoperta da parte di Oskar Schlemmer del classico di Kleist "Sul teatro delle marionette" (1810), i giocattoli divennero un elemento centrale della pratica del Bauhaus nella Weimar degli anni Venti, con Paul Klee, Andor Weininger, Lothar Schreyer, Sophie Täuber Arp e Oskar Schlemmer. La mostra, affiancata da molte iniziative, è aperta mercoledì e giovedì (dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19), venerdì, sabato, domenica e festivi (dalle 10 alle 19). Info: www.palazzomagnani.it