Marito accoltellato. La donna si giustifica: "Non volevo uccidere". E viene scarcerata

Si è alleggerita la posizione della donna che ha accoltellato il marito nel quartiere Crocetta, nell’appartamento dove vive la coppia, noti commercianti del centro storico: la Procura ha riqualificato l’ipotesi di reato da tentato omicidio a lesioni aggravate (dall’aver colpito il coniuge) e lei è stata scarcerata e rimessa in libertà, in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto. Una scelta presa dal pubblico ministero Stefano Finocchiaro a seguito dell’interrogatorio a cui la 45enne ha deciso di sottoporsi ieri mattina, assistita dall’avvocato di fiducia Pina Di Credico.

E’ apparsa molto provata, con lividi e un occhio nero: segni che farebbero pensare a un’aggressione da lei subita. "Non volevo uccidere, ma difendermi", ha riferito al pm, spiegando per due ore la sua versione e parlando anche di un contesto pregresso che avrebbe portato all’accoltellamento. "L’episodio rappresenta l’apice di altri fatti violenti avvenuti dentro un contesto familiare complesso – dichiara l’avvocato Di Credico –. Il suo racconto è apparso credibile tanto che la Procura ha rivisto il reato inizialmente formulato". In qualche modo, stando a quanto emerso ieri, pure lei potrebbe essere una vittima: pure il 45enne stesso, che è fuori pericolo dopo l’iniziale paura che lasciava presupporre condizioni gravi, l’aveva in qualche modo ‘difesa’. Interpellato lunedì dal Carlino, parlando dal letto dell’ospedale Santa Maria Nuova, aveva ridimensionato l’accaduto: "Vorrei che non venisse tutto ingigantito o esagerato. Io sto bene, il polmone è stato solo sfiorato. Non c’è bisogno di portarla in carcere: abbiamo avuto una discussione nella quale c’entravano altre persone, eravamo un po’ fomentati e tutto è degenerato. E’ stata poi mia moglie a chiamare i soccorsi". Lui, titolare di due negozi di abiti in centro storico, di cui una boutique gestita dalla moglie, è stato ferito nella notte di lunedì, alle 2,30, in casa: dopo una discussione per dissidi familiari, la donna ha impugnato un coltello di 30 centimetri, di cui 18 di lama, e lo ha colpito con diversi fendenti in varie parti e anche all’altezza di un polmone. Il 45enne è stato ritrovato dai soccorritori del 118 in un lago di sangue; i carabinieri sono accorsi scoprendo il coltello in un cassetto e poi hanno arrestato la donna.

Alessandra Codeluppi