"Marito e moglie, uniti nel volontariato"

"Ho partecipato al corso per volontari nel 2022, ho iniziato a svolgere i turni e subito mi è sembrata una bellissima esperienza. Così ho pensato di coinvolgere anche Massimiliano, e ora siamo entrambi volontari e spesso siamo in turno insieme". Così Luana Ferlisi racconta come si è avvicinata al mondo della Croce Verde di Castelnovo Monti e Vetto, e di come ora ne faccia parte anche il marito Massimiliano Zannini, che ha svolto il corso nel 2023. Una storia bella e importante, perché il filo conduttore è la voglia di fare qualcosa per gli altri.

"Ho deciso di diventare volontaria – racconta ancora Luana – perché 20 anni fa ho subito un incidente serio. Sono stata soccorsa, sono state necessarie le manovre di estricazione dall’auto, e in quei momenti difficili sono rimasta colpita da una volontaria che mi ha consolato, mi è stata vicina, è riuscita a rassicurarmi. In quel momento mi sono detta che in qualche modo avrei ricambiato quella vicinanza, così importante in un momento di difficoltà. Poi sono riuscita a fare il corso nel 2022, una volta che i figli sono un po’ cresciuti. Ho subito capito che fare la volontaria era una cosa che mi dava grande soddisfazione, ma ovviamente richiede tempo e mi avrebbe fatto piacere poterlo comunque condividere con la mia famiglia. Allora ho proposto a Massimiliano di fare anche lui il corso: per convincerlo gli ho detto che un domani sarebbe potuto diventare autista dell’ambulanza, idea che gli è molto piaciuta. Ha concluso il corso pochi mesi fa (ma per diventare autista dovrà essere volontario per almeno un anno e poi frequentarne un altro, ndr) e abbiamo iniziato a fare qualche turno insieme. È una bellissima esperienza, anche per il clima che c’è in Croce Verde: è davvero un grande gruppo quasi familiare, si conoscono nuovi amici, e c’è anche uno scambio tra generazioni. Ho conosciuto persone che come età potrebbero essere i miei genitori, e altre che potrebbero essere miei figli".

Anche le parole di Massimiliano trasmettono grande soddisfazione: "Luana parlava sempre dell’appagamento che provava nell’essere volontaria, nel fare qualcosa di importante per gli altri, e del bel gruppo della Croce Verde. Così ho deciso di entrare anche io in questo gruppo: ci è già capitato di fare turni insieme, eravamo in Croce Verde anche l’ultimo dell’anno ad esempio. È stato bello, abbiamo cenato insieme, ci siamo fatti gli auguri e ovviamente eravamo pronti a uscire in caso di necessità".

Aggiunge il presidente della Croce Verde di Castelnovo Monti e Vetto, Iacopo Fiorentini: "Credo che quella di Massimiliano e Luana sia davvero una bella esperienza. Una tra tante che vediamo nel nostro grande gruppo Croce Verde: abbiamo avuto volontari che hanno coinvolto i loro figli ad esempio. Ringrazio di cuore tutti i nostri volontari, collaboratori e sostenitori di tutte le età, che ci consentono di farlo".