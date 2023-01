Marito e padre violento Il giudice conferma l’allontanamento da casa

Il Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Reggio Emilia, Dario De Luca, ha confermato il provvedimento urgente di allontanamento dalla casa dove abitava con la moglie e la figlia (quest’ultima al piano di sotto, per la precisione), per il 51enne residente a Castelnovo Monti. L’uomo, tra il 29 ed il 30 di dicembre si è reso protagonista di ripetute minacce nei confronti della moglie e della figlia, responsabili, secondo la ricostruzione investigativa compiuta dai carabinieri di Castelnovo Monti, di averlo tenuto all’oscuro della relazione che la figlia avrebbe con un uomo molto più grande di lui.

A seguito di tutto ciò, l’uomo è stato denunciato per maltrattamenti e minacce aggravate, facendo scattare anche il ‘Codice Rosso’ con il conseguente immediato allontanamento dalla casa famigliare.

Il dottor De Luca, nel confermare la misura, comunicata nel pomeriggio, dopo essersi riservato al termine dell’udienza del mattino, ha considerato provate solo l’ipotesi delle minacce aggravate, non quella sui maltrattamenti. Ieri mattina l’uomo, difeso di fiducia dall’avvocato Vittorio Spagni, del foro di Reggio Emilia, è comparso nell’aula presieduta dal dottor De Luca per l’udienza di convalida del provvedimento d’urgenza emesso dalla Procura diretta da Calogero Gaetano Paci.

Il 51enne ha ammesso le sue responsabilità ed ha chiesto perdono per aver tenuto un comportamento fuori luogo. Il Gip, quindi, ha convalidato la misura d’urgenza dell’allontanamento dalla casa famigliare, come detto, solo sulla base delle minacce e non dei maltrattamenti: "Siamo di fronte ad un unico episodio – sostiene l’avvocato Spagni -. Non vi è la continuità che deve contraddistinguere la fattispecie dei maltrattamenti, né la flagranza, visto che le forze dell’ordine non erano presenti quando i fatti oggetto di denuncia avvenivano".

