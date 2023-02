Marito manesco condannato a sei mesi per lesioni

Assolto dall’accusa di maltrattamenti. Condannato a sei mesi per lesioni all’ex moglie. È il verdetto emesso ieri dal giudice Matteo Gambarati per un 59enne, finito a processo dopo la denuncia sporta dalla donna, costituita parte civile tramite l’avvocato Alessandra Bonini. Secondo la ricostruzione investigativa, l’uomo avrebbe sottoposto l’ex coniuge a costanti vessazioni fisiche e morali, che si sarebbero susseguite dal settembre 2015 al febbraio 2016 in un paese della Val d’Enza. Lui lavrebbe ripetutamente insultata e costretta a passare la notte dalla madre coi figli. Ma anche presa a schiaffi. Un giorno avrebbe atteso il rientro di lei nascosto dietro la porta di casa e tentato di spingerla per le scale, per poi prenderla a calci e pugni. Per quest’episodio contestato, risalente al novembre 2015, alla donna fu certificato un trauma cranico ‘minore’ e contusioni al ginocchio: fu ricoverata all’ospedale per una settimana. Per l’imputato il pm aveva chiesto una condanna a un anno e 7 mesi. L’avvocato difensore Samuele Padula aveva descritto il rapporto della coppia come molto conflittuale, ma non tale da poter configurare illeciti commessi verso la donna.

Aveva richiamato la Cassazione secondo cui due soli episodi non bastano a integrare il reato di maltrattamenti, perché la condotta aggressiva non risulta abituale. Aveva anche rimarcato che la testimonianza della madre sui fatti fosse solo basata sulle confidenze della figlia, e che quella della cugina fosse contradditoria, perché in sede di separazione giudiziale aveva parlato solo di zuffe e non di episodi più gravi. E sostenuto che non vi fosse prova che le lesioni fossero state causate dall’imputato.

al.cod.