Reggio Emilia, 10 dicembre 2024 – Marito e moglie intossicati da monossido di carbonio.

E’ successo a Ca’ Bertacchi di Viano, in serata, dove una pattuglia dei carabinieri è intervenuta presso l’abitazione di due coniugi 80enni a causa della loro intossicazione da monossido di carbonio, verosimilmente provocata dai fumi fuoriusciti dallo scarico di un generatore di energia elettrica che saturavano l’ambiente domestico.

Sul posto, per le operazioni di sopralluogo, sono intervenuti i vigili del fuoco di Reggio Emilia e personale della Ireti.

Marito e moglie sono stati trasportati all’ospedale di Fidenza il trattamento in in camera iperbarica. Non sono in pericolo di vita.