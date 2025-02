Marito violento a Luzzara, allontanato da moglie e figli

Luzzara (Reggio Emilia), 10 febbraio 2025 - Da quasi due anni subiva maltrattamenti, insulti e minacce dal marito, anche in presenza dei figli minorenni. Alla fine la vittima ha deciso di sporgere denuncia ai carabinieri della caserma di Luzzara, facendo avviare accertamenti che hanno portato alla denuncia di un uomo di 53 anni, abitante nella Bassa Reggiana, accusato di maltrattamenti in famiglia aggravati. E ora la magistratura, su richiesta della Procura, ha emesso pure un’ordinanza col divieto di avvicinamento alla vittima, dovendo restare distante almeno un chilometro dall’abitazione della donna e dei figli, e dal luoghi da loro frequentati. Era da tempo che questa situazione continuava tra le pareti domestiche. In un caso la donna era stata colpita al volto dal lancio di un telefonino. E poi schiaffi, calci alla pancia, con lesioni giudicate guaribili in tre settimane. Il tutto aggravato dal fatto di aver agito in presenza dei figli minorenni. Inizialmente è scattata la denuncia, a cui ora si aggiunge anche il provvedimento dell’allontanamento, per rendere più serena la vita a moglie e figli, particolarmente provati da un lungo periodo di inferno.