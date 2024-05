Marku e Kobba, oggi doppia sfida sul ring

La sede di Olmedo, a Bibbiano, ha ospitato ieri la presentazione della domenica pugilistica in programma oggi al Pala Chiarelli Donati di Guastalla a partire dalle 15,30. Dieci incontri di dilettanti e due di professionisti, dei pesi Piuma e Medi. Sul ring il campione della Reggiana Boxe Arnaldo Marku contro il debuttante ligure Matteo Fiorini, poi chiuderà la manifestazione il beniamino della Bassa Hassan Kobba, che affronterà il noto pugile laziale Luigi Mantegna.

Il presidente della Reggiana Boxe Emiliano Martinelli si è detto "molto contento di avere organizzato questa manifestazione a Guastalla con il loro grande aiuto. Essere due società nella stessa provincia ci rende fratelli. Avremo anche 10 incontri dilettanti, dagli schoolboy fino ai maggiorenni. E tra loro ci sarà anche la giovane promessa Anna Mazzieri, da poco chiamata in ritiro in nazionale. La cornice dilettantistica durerà un paio d’ore. Poi via ai professionisti: prima i pesi piuma poi i medi".

Il padrone di casa dell’Olmedo Luca Quintavalli, direttore sportivo della Reggiana Boxe, ha aggiunto: "Ci sono esperienze importanti che ho condiviso con la famiglia Kobba, Hassan è l’unico con cui non ho fatto a pugni... È l’inizio di un percorso insieme per dare giusta visibilità alla boxe. Ed è un invito per il futuro questa collaborazione con Guastalla, onorando il compianto maestro Paolo Motta".

Contenti della preparazione atletica dei propri pugili i due maestri Michael Galli (Reggiana Boxe) e Marco Tosi (Boxe Guastalla), che hanno seguito la cerimonia del peso degli atleti professionistici.

Pronto all’azione il 21enne Arnaldo Marku, il più grande dei tre fratelli cresciuti nella palestra del Mirabello: "E’ il mio terzo match da professionista e cerco l’ennesima vittoria. Anche questa volta lo sfidante è molto duro. Io seguirò il mio solito stile, combattere alla messicana andando sempre addosso all’avversario, martellando sopra e sotto". E’ al suo 2° match da professionista Hassan Kobba, ultimo esponente di una dinastia di pugili professionisti che va indietro di tre generazioni: "Il debutto? Molto bene. Sento certamente la responsabilità del mio cognome, ho tutta la mia famiglia che conta su di me. Al primo pugno in palestra avevo solo 10 anni, mia madre mi ha fatto smettere perché non ne poteva più di pugili in famiglia - racconta sorridendo - ma a 14 anni ho ripreso".