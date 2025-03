Marmirolo e la classe ‘fantasma’. Mahmoud difende il Comune: "Seguite le norme del ministero"

Dopo la lettera di protesta dei genitori dei remigini pa la mancata formazione della classe prima della scuola primaria di Marmirolo, arriva la risposta dell’assessora alle politiche educative, Marwa Mahmoud, che replica, con le dovute premesse, ponendo in evidenza il mancato raggiungimento di quota quindici alunni sia l’unico e vero nocciolo della questione.

"Sgomberiamo il campo - dice l’assessora - da equivoci: nessuno si è "scordato" o ha inteso penalizzare la scuola primaria e la comunità di Marmirolo. Serve considerare un dato oggettivo, presupposto di ogni ragionamento: siamo in presenza di un calo demografico importante in tutto il Paese, in regione e nella nostra città. A fronte di questo, si registra una richiesta significativa di tempo pieno da parte delle famiglie. Il processo di definizione dell’offerta scolastica coinvolge altri due attori fondamentali: le istituzioni scolastiche e l’Ufficio scolastico territoriale che, concluso il processo, definisce poi l’effettivo numero di classi prime autorizzate, sulla base dell’annuale circolare ministeriale sulle iscrizioni e sull’organico di docenti reso disponibile ogni anno dal Ministero, quantificato a partire dall’effettiva popolazione scolastica. Le indicazioni che al tavolo di lavoro sono arrivate dall’Ufficio scolastico sono state fin da subito chiare sulla possibilità di autorizzare classi a partire dai 15 alunni iscritti, indipendentemente dal numero di alunni con diritti speciali, con un margine di flessibilità di una sola unità. Queste sono le condizioni poste al tavolo da una regola prevista non dal Comune né dalla Dirigente scolastica, ma dalle condizioni effettive del contingente disponibile di insegnanti. Nessuno ha scelto di non formare la classe a Marmirolo, se non i numeri troppo bassi, nonostante la disponibilità della Dirigente scolastica ad accogliere iscrizioni oltre il termine del 10 febbraio, segnalate dai genitori stessi che sono stati informati dell’esiguità dei numeri fin dal pomeriggio del 14 febbraio. Una volta appurati i numeri, la preoccupazione della scuola era che, per le famiglie che avevano presentato domanda a Marmirolo, ci fossero possibilità di collocamento in scuole vicine: su tutte Bagno, che dista solo due chilometri e godrà di un’offerta integrativa pomeridiana di attività educative non obbligatorie per i bambini, oltre a Gavasseto e Ca’ Bianca".