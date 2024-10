Marola, domani si riparte con la Festa della Castagna

Giunta alla 60esima edizione la Festa della Castagna di Marola, unica vera sagra di qualità del prodotto del bosco, a un tempo prezioso pane dell’inverno per molte comunità della montagna. La manifestazione è pronta a tornare come di consueto per tre domeniche consecutive da vivere a tutto folklore, caldarroste e vin brûlé, con tanto di riconoscimento di Sagra di Qualità dell’Unpli (Unione nazionale Pro Loco d’Italia). Le date da segnare in agenda sono 13, 20 e 27 ottobre. Piazza Giovanni da Marola si animerà con il tradizionale padellone delle caldarroste, cotte dai volontari del paese e il mercato dei prodotti tipici dell’Appennino e dell’artigianato artistico. Vi sarà anche lo stand sulla biodiversità della castagna a cura del Consorzio Castanicoltori dell’Appennino reggiano così come verrà fornito materiale promozionale e preziose informazioni sul gemellaggio Carpineti-Münzenberg. Ad animare la giornata le voci ufficiali dell’evento, lo speaker Alessandro Zelioli e Radio Circuito 29.

s.b.