Marras sarà in campo, Magnani è pronto

Finalmente una buona notizia dall’infermeria.

Dopo qualche giorno di risposo e sessioni differenziate, Manuel Marras ha ripreso a lavorare con il resto del gruppo e – salvo colpi di scena – sarà a disposizione di mister Dionigi per la trasferta a Bolzano di domani (ore 15).

Il jolly della Reggiana era infatti uscito a metà del secondo tempo nella gara contro il Catanzaro per un risentimento muscolare che aveva un po’ allarmato lo staff, ma nelle ultime ore sembra essere tornato il sereno. L’ex centrocampista del Cosenza è diventato una colonna della formazione granata e contro i calabresi aveva anche siglato il primo gol con questi colori.

Un bellissimo tiro al volo che si è insaccato imparabilmente nell’angolino destro alle spalle di Pigliacelli.

Un ‘premio’ meritatissimo che ha coronato tutto il lavoro che Marras riesce a fare sia in fase di costruzione (il suo ‘forte’) che in ripiegamento, dove grazie alla grande generosità riesce a farsi apprezzare nonostante una struttura non eccezionale.

La sua duttilità è fondamentale perché permette a mister Dionigi di poterlo utilizzare in più ruoli (esterno destro, esterno sinistro, trequartista e all’occorrenza anche mezzala) e di variare il proprio tema tattico.

Per la difesa, invece, l’obiettivo è sempre quello di riuscire a coinvolgere Giangiacomo Magnani che sembra poter essere pronto ad esordire con la maglia granata.

L’apporto del centralone classe ’95 nativo di Correggio diventa ancor più importante in questo momento di emergenza in retroguardia.

Quaranta infatti è fuori dai giochi fino a dopo la sosta (per lui è arrivata una lesione di primo grado al bicipite femorale sinistro) e Rozzio, invece, si è fermato per un improvviso problema al polpaccio sinistro durante l’ultima partita.

Oggi Dionigi farà luce sui tempi di recupero del capitano che però, ormai si è capito, dovrà saltare (come minimo) sia la trasferta di domani a Bolzano che il big match di martedì sera contro lo Spezia.

Sarebbe un mezzo miracolo vederlo in campo già sabato 4 ottobre al ‘Manuzzi’ di Cesena, ma è più probabile che anche per lui se ne riparli dopo la prossima sosta per le nazionali (programmata per l’11 e il 12 di ottobre).

Fino a quel momento dovranno fare gli straordinari Libutti, Papetti e Bonetti ai quali – come detto – dovrebbe aggiungersi anche Magnani che sta aumentando i giri del motore per riuscire a dare una mano in questo piccolo ‘tour de force’ che vedrà la Reggiana impegnata in tre partite nel giro di una settimana.

Francesco Pioppi