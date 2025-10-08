Marta Ferrari si congeda dall’Aeronautica. Torna a Reggio al club Koala che la festeggia

Marta Ferrari saluta la scherma professionistica e torna a Reggio al Club Koala. "Ho firmato il congedo dopo 16 di Aeronautica Militare. È stato bellissimo – racconta con emozione la spadista reggiana – volevo fare la professionista e il Corpo mi ha dato la possibilità di farlo per tutti questi anni. Ho avuto la possibilità di trasformare la mia passione in un lavoro. Ho potuto viaggiare il mondo, conoscere tantissime persone e soprattutto fare quello che mi piace. Per me è un grande cambiamento, a livello personale. Ora si apre un nuovo capitolo".

I suoi nuovi compagni di allenamento dell’Ama Koala hanno organizzato per lei una festa a sorpresa nella palestra di via Melato. Marta era entrata nella nazionale italiana di scherma a 15 anni. Da allora ci sono stati i podi ai campionati italiani, le finali in coppa del mondo; è stata campionessa europea Under23 nel 2013, nel 2018 ha vinto l’oro a squadre ai mondiali militari. Piazzamenti che l’hanno portata a essere tra le top dieci spadiste italiane.

"Per la scherma si è trasferita a Milano e in Svizzera, ma il legame col gruppo Koala non si è mai spezzato e ha continuato in tutti questi anni ad allenarsi a Reggio, diventando il volto di una realtà nata più di 30 anni fa e cresciuta sempre di più. È un percorso che ci riporta indietro di tanti anni, da quando abbiamo cominciato a intrecciare le armi nel sottoscala del Mirabello", racconta il maestro Massimo Bertacchini, fondatore della società con la moglie Fabrizia Alessandrini – Il suo ritorno è motivo di grande orgoglio".