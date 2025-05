Marta Gazzetti trionfa nel doppio al Torneo Under 14 di Correggio

Splendida affermazione di Marta Gazzetti nel torneo Under 14 "Città di Correggio", inserito nel circuito Tennis Europe Junior Tour. L’atleta del circolo ospitante, n° 2 del tabellone, si è aggiudicata il titolo di doppio in compagnia di Sara Nicole Sitar: dopo il vittorioso 6-3, 6-4 in semifinale su Lanza e Lanzoni, il 1° posto in una manifestazione che ha visto al via oltre 130 atleti è arrivato regolando al termine di una finale equilibrata la sammarinese Serena Pellandra e Agnese Calzolai, che nel turno precedente avevano estromesso Tesic-Protsenko, le favorite.

Proprio contro quest’ultima, invece, Gazzetti si è arresa nel 1° turno del tabellone di singolare, non senza sfigurare: dopo essersi aggiudicata il primo set col punteggio di 6-3, la padrona di casa ha subito la rimonta della quotata avversaria che ha strappato il pass per il turno successivo con un duplice 6-1.

Nel torneo maschile era impegnato l’altro correggese Simone Stipo, che è uscito al secondo turno: dopo aver eliminato Riccardo Torrieri, 3.1 della classifica Fitp, col punteggio di 6-3, 6-4, è arrivato lo stop per mano del forte Bruno Condorelli per 7-5, 6-0.

Nella foto, da sinistra: Sitar e Gazzetti