Martedì arriva Salvini per sostenere i candidati della Lega

E’ atteso Matteo Salvini, vicepremier e ministro alla Infrastrutture, martedì a Correggio per sostenere i candidati consiglieri della Lega e il candidato sindaco Simone Mora, in vista delle elezioni comunali in programma a metà maggio. Salvini è atteso alla cena elettorale organizzata per martedì alle 20,30 al ristorante "Osteria come una volta" di via della Costituzione a Correggio. Ad annunciare la tappa reggiana di Salvini è Matteo Rancan, commissario Lega Emilia: "L’azione della Lega è da sempre caratterizzata dalla vicinanza al territorio e la presenza frequente di Matteo Salvini nei nostri Comuni ne è la riprova. Anche per Correggio proponiamo un’azione amministrativa concreta, di buonsenso e coerente, orientata ai bisogni reali dei cittadini". Intanto, domani alle 17,15 nel ridotto del teatro di Correggio viene presentato il libro "Ventitré giorni" di Giuseppe Pagliani, con ospiti il senatore Maurizio Gasparri, l’on. Rosaria Tassinari, il candidato sindaco Simone Mora, il capolista Gianluca Nicolini.