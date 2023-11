Martedì della Luc in ricordo di Ilaria Alpi

Proseguono gli incontri dei "Martedì della Luc", all’aula 2 dell’Università di viale Allegri d Reggio.

Oggi alle 17,30 si parla di "Le reporter di oggi raccontano le icone del giornalismo del passato", con Annalisa Camilli che racconta Ilaria Alpi, la giornalista uccisa in Somalia nel marzo del 1994 insieme al cameraman Miran Hrovatin. Era inviata per il Tg3. In quel periodo stava indagando su un traffico di armi e rifiuti nel Paese.