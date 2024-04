Martedì esce Ondivago il primo disco del Duende Duo

Esce martedì per Ipogeo Records, ‘Ondivago’, il primo disco del Duende Duo, nome dietro cui si celano i musicisti reggiani Edoardo Ponzi e Giorgio Genta. Album di musiche originali composte da Ponzi (vibrafono e marimba) e Genta (alla chitarra), insieme al compositore Beppe Di Benedetto, ‘Ondivago’ è il titolo del debutto, con 8 composizioni che abbracciano linguaggi diversi. Tutti i brani sono firmati da Genta e Ponzi, tranne ‘Alda’, ‘Sea In The Bottle’ e ‘Rebirth’, nati dalla collaborazione con Di Benedetto. "Mi è stato proposto di scrivere musica di scena per uno spettacolo su Alda Merini, coi testi di Francesco Lenzini - spiega il compositore -. Nel racconto teatrale ho cercato di delineare alcuni tratti della poetessa. Una sorta di fantastica irruenza creativa, per dirla alla Giorgio Manganelli. Fra le tracce, ‘Rebirth’, la rinascita di Alda Merini, un tema di speranza con la consapevolezza della necessaria poesia; ‘Bagliore’, il risveglio dettato da un timido raggio di sole che scandisce il passaggio dalle idee che non ricordi alla concretezza della giornata; ‘Bruma’, cornice delle strade di campagna. Non c’è ricordo che non vi sia immerso, come fotografie con lo stesso filtro velato".

Lara Maria Ferrari