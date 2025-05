Martin Argenti Golf Challenge: trionfo di Biscuoli e Prampolini al Terre di Canossa

Il circuito Martin Argenti Golf Challenge ha fatto tappa il 1° maggio al golf Terre di Canossa aprendo il fine settimana agonistico. La gara è andata in scena con formula a coppie e vinta da Mauro Biscuoli e Leonardo Prampolini con 80 colpi. Nella combattutissima categoria netta Mauro Cervi e Stefano Melloni (44) hanno avuto la meglio su Daniela Battaglia e Paolo Pizzetti, a pari punti ma con un peggior parziale nelle ultime buche. Sabato Alice Cavalli ha vinto la gara Croce Rossa Reggio Emilia con 83 colpi. In prima categoria Glauco Bedogni (35) ha vinto con ampio margine su Mauro Biscuoli (28), in seconda Guido Chiesi (39) ha superato di misura Gabriele Magnani mentre in terza Silvano Bovi con realizzato il miglior punteggio netto assoluto, ben 42 punti, risultando irraggiungibile per la brava Veronica Farioli (39). Tra i neofiti successo di Carla Ciaccia (38) seguita da Daniele Mazzacani (36). Domenica la 2ª tappa del circuito Flott ha visto al via oltre 90 giocatori. Luca Spattini ha vinto con 76 colpi, Ettore Burani (39) e Giorgio Parmeggiani (41) si sono imposti nelle categorie nette.

Andrea Ronchi