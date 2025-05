Martin Chevalier si unisce alla Conad Reggio Emilia: rinforzo nel reparto schiacciatori

Innesto straniero per la Conad. Alla corte del club cittadino arriva Martin Chevalier, schiacciatore ceco di 195 centimetri, classe 2000, reduce da una importante esperienza in Superlega con Rana Verona, dove è arrivato in finale di Coppa Italia.

Con il suo arrivo, Reggio Emilia inserisce nel reparto schiacciatori un atleta giovane, ma già abituato a confrontarsi con i massimi livelli del volley europeo: in passato, dopo gli inizi nella nativa Brno, ha proseguito vestendo i colori della Odolena Voda, disputando anche la CEV Challenge Cup.

Queste le prime, soddisfatte dichiarazioni dell’atleta: "La mia scelta di unirmi alla squadra è nata dalla visione ambiziosa del club: lottare per le vittorie durante tutta la stagione e puntare a una categoria superiore".

"Fin da subito – aggiunge Chevalier – sono rimasto colpito dall’ambiente professionale e dalle eccellenti strutture che la dirigenza mette a disposizione di noi atleti".

"Credo che il modo migliore per aiutare la squadra – afferma il neo acquisto – sia dare tutto, ogni giorno, in allenamento e in partita. Il mio stile di gioco si basa su determinazione e spirito combattivo: non mi arrendo mai, combatto su ogni pallone e cerco di dare il massimo, soprattutto nei momenti più delicati del match. Voglio essere un punto di riferimento costante, affidabile in ogni situazione, sempre concentrato e pronto a dare il massimo per il gruppo".

Si tratta del primo rinforzo nel ruolo di schiacciatore del club cittadino: l’organico, ad oggi, conta il palleggiatore Santambrogio, i liberi Zecca e Marini, oltre ai centrali Barone e Sighinolfi.