Martin Klizan annuncia il ritiro dal tennis dopo la sconfitta alla Camparini Gioielli Cup

Il campione in carica saluta la Camparini Gioielli Cup e annuncia l’addio al tennis. Martin Klizan, classe 1989 e testa di serie numero 1 del torneo internazionale in corso di svolgimento al Circolo Tennis Reggio Emilia, ha perso al primo turno contro l’inglese Felix Gill: lo slovacco, dopo aver vinto 6-3 il primo set, ha perso 7-6 il secondo per poi calare alla distanza e cedere anche il terzo con un netto 6-1. "Purtroppo devo ammettere che ho perso le motivazioni che mi hanno riportato in campo 3 anni fa. I 4 tornei cui prenderò parte il mese prossimo, tra cui Sassuolo, saranno gli ultimi dove potermi vedere giocare" ha spiegato sui social l’ex numero 24 della classifica ATP.

Soffre ma accede al secondo turno, invece, il baby Diego Dedura-Palomero: il 17enne tedesco, primo 2008 a vincere un match in un ATP 500, rimonta e regola 3-6, 6-2, 6-4 con Manuel Mazza. Fuori l’alto-atesino Alexander Weis, numero 5 del tabellone, che si ritira con l’indiano Manas Dhamne dopo 5 games (3-2). Sono già ai quarti, invece, Tommaso Compagnucci e Liam Brody: il marchigiano gioca un primo set quasi perfetto, per poi avere la meglio 6-1, 7-5 sul piemontese Spadola; il britannico di Stockport, due volte al terzo turno di Wimbledon in carriera, fa valere il suo bagaglio d’esperienza contro il numero 6 Alexandr Binda, piegandolo con un duplice 6-3.

Nel doppio bene il reggiano d’adozione Lorenzo Bocchi che, in coppia con Alessio De Bernardis, supera 6-4, 6-3 i favoriti Matteo Vavassori e Simone Agostini. Oggi spazio agli ultimi match degli ottavi: interessanti i match Daniel Masur-Federico Iannaccone e Alex Molcan-Kirill Kivatssev.