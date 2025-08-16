Martina dal baratro ai sogni da infermiera: “Usavo cocaina per lenire il dolore. A San Patrignano sono rinata”

Reggio Emilia, 17 agosto 2025 – Il racconto del percorso di rinascita dalla droga di una ragazza reggiana è stato protagonista nei giorni scorsi del dibattito tenutosi sulla terrazza del Grand Hotel di Rimini.

Complice il ciclo di incontri organizzato al tramonto nella location felliniana dalla conduttrice tv Simona Ventura.

Martina Milani (foto al centro), 26 anni di Cadelbosco, ha raccontato come, grazie alla comunità di recupero di San Patrignano (che sorge sulle colline romagnole, ndr) e al suo impegno, stia riscoprendo sé stessa e riprendendosi in mano la propria vita, dopo un periodo trascorso in balia della droga che attraversa ampi strati della nostra società ed eppure resta sottotraccia, la cocaina.

Una storia difficile, che ha condiviso con il folto pubblico presente in platea che l’ha supportata ed ascoltata con interesse, emozione e partecipazione: «Mi sono avvicinata agli stupefacenti dopo che mi hanno riscontrato diverse malattie che limitavano la mia quotidianità (fibromialgia, endometriosi e artrite reumatoide)».

«Non riuscivo più a condurre una vita normale, a fare quello che facevano i miei coetanei: uscire, andare a ballare, divertirsi», ha raccontato la ragazza al pubblico.

Martina Milani

«Dovevo stare seduta, fermarmi. Ad un certo punto ho scoperto che la droga mi aiutava ad attutire il dolore e mi ci sono annullata. Da lì il baratro, ero in una condizione tremenda, non ero più io, finché mio padre una sera mi ha affrontata al mio rientro, dicendomi che non riusciva più a vedermi in quello stato e che dovevo scegliere: o andare via da casa o intraprendere un percorso di riabilitazione».

Sollecitata dalle domande del giornalista Giovanni Terzi, che ha condotto con Simona Ventura il dibattito, la “Terrazza della Dolce Vita”, ha aggiunto: «Vedendo i suoi occhi disperati e ascoltando le sue parole piena d’amore, ho deciso: sono entrata a San Patrignano per curarmi».

Da lì il racconto sulla vita nella comunità fondata da Vincenzo Muccioli e sostenuta dalla famiglia Moratti: «All’inizio non è stato facile accettare tutte le sue regole ferree, non abbiamo il telefono, ad esempio, ma ho capito che qui potevo ritrovare la mia via. A causa dei miei problemi di salute sono anche stata ricoverata nella struttura sanitaria che ospita e mi hanno rimesso in piedi. Ora sono lì da un anno e otto mesi, ho ancora tanta strada da fare. Lavoro nel reparto lavanderia, ho anche ripreso gli studi, faccio Infermieristica all’Università. Mi piace molto e mi consentirà in futuro di fare quello che desidero: aiutare le persone».

Una foto che dice tutto sul valore della comunità: il fondatore Vincenzo Muccioli alla testa dei suoi ragazzi

Sugli amici aggiunge: «Durante il percorso ho capito le persone che contano davvero, del mondo di prima ho mantenuto solo due amiche, che mi stanno accanto da quando ho 11 anni. Rimaniamo in contatto tramite lettera, gli altri che ho frequentato per lo sballo invece li ho persi, non erano presenze positive e vere».

Sul suo volto traspare una nuova consapevolezza e una luce di speranza: «So che mi aspetta ancora tanto lavoro, ma sono pronta a mettermi in gioco, sto affrontando le mie paure e costruendo una nuova me«. Un messaggio di rinascita accolto dai presenti con forte applauso di vicinanza.