Martina Stefani è viceregina del mondo

La 18enne vezzanese Martina Stefani è vicecampionessa mondiale di pattinaggio artistico individuale per la categoria juniores: è questo il verdetto emesso dalle gare che si sono disputate ieri a Pechino.

Martina, di scuola Skating Bagnolo, da qualche anno è tesserata per la società pratese Primavera dello Sport: si allena tra Reggio e Calenzano, dove è seguita dai tecnici della nazionale, ovviamente tra i migliori in assoluto al mondo. Stefani si era piazzata al terzo posto nell’esercizio breve, ma a un solo punto dalla prima. Nell’esercizio "long", quello in cui gli atleti possono esprimere tutta la preparazione tecnica, agonistica, l’armonia del corpo e l’aspetto coreografico, Martina si è migliorata ancora, passando al secondo posto. La classifica dice infatti che l’oro è andato alla portoghese Rita Azinheira con 182,38 punti, davanti alla nostra con 179,83 punti, alla spagnola Paula Roman Marti con 172,16 e all’altra italiana, Matilde Caputo con 170,71. Le atlete erano 29, provenienti da tutti e cinque i continenti (Europa, le due Americhe, Asia, più Australia e un’egiziana): per capire il valore dei punteggi, basti pensare che l’ultima classificata ha colto 57 punti, un terzo delle prime.

Ma Martina Stefani non è l’unica freccia all’arco del pattinaggio artistico reggiano, perché sabato parte per la Cina il gruppone di venti ragazze junior più tecnici e accompagnatori dello Skating Club Albinea. Al comando del plotone c’è il presidente Gianluca Silingardi, con il coach team Giovanna Galuppo, l’aiuto coach Martina Battistini, il coreografo Daniel Morandini (già e Pechino), oltre alla mental coach Giulia Momoli. Ovviamente questi mondiali sono molto dispendiosi e, sponsor a parte, non ci sono sostegni concreti da parte della federazione. Questo ha limitato la partecipazione totale a cinque squadre che vogliono vincere (tre italiane e due argentine) e a una formazione cinese tutta da scoprire, ma sicuramente inferiore alle nostre.

E Reggio non è solo questo, perché di recente a Buenos Aires, Ilaria Beretti ha vinto la gara di World Cup negli esercizi obbligatori senior, ben imitata da Maria Vittoria Casoni, prima a sua volta nella categoria junior, entrambe Pol. Arena.

Pietro OrlandinI ha disputato gli europei e per novembre sono già pronti gli atleti di Coppa Europa, Noah Cavalllini e Dante Orlandini, tesserato per Bologna il primo e per Gualtieri 2000 il secondo.