Martini (Asp): "Già attivata l’assicurazione"

L’azienda Asp Città delle persone, della quale fa parte la struttura ‘Villa Primula’, "ha avviato e già concluso un’indagine interna per ricostruire la dinamica dell’incendio divampato il 20 marzo".

Lo dichiara Mariella Martini, presidente dell’Asp, interpellata dal Carlino: "Da quanto emerso, secondo noi purtroppo si è trattato di una drammatica fatalità, in quanto le fiamme hanno avvolto anche la persona". A fronte della dinamica a noi raccontata dall’ospite e dal suo avvocato, Martini offre una diversa spiegazione: "L’ospite alla struttura è stato accompagnato in un’area in cui era possibile andare per fumare. A un certo punto probabilmente un mozzicone è caduto inavvertitamente: le fiamme sono divampate ed è accorsa operatrice sociosanitaria per soccorrere l’anziano. A noi risulta però che l’incendio non sia divampato da un pezzo di plastica esterno, ma dalla rete, in materiale plastico, del sollevatore che serve a movimentare la persona. Si tratta di un dispositivo che si lascia sulla seduta della carrozzina, in modo che sia agganciato al braccio del sollevatore per portare la persona dalla sedia a rotelle al letto, e viceversa. Il rogo si è alzato, probabilmente l’anziano si è scostato dallo schienale ed è arrivata una ventata di ossigeno, che ha fatto divampare le fiamme".

A fronte del ritardo delle risposte lamentato dall’avvocato Gianluca Vinci, Martini obietta che l’Asp non è rimasta con le mani in mano: "Noi abbiamo attivato subito l’assicurazione, circa sette-dieci giorni dopo l’incidente, ma non abbiamo avuto risposta. Dopo il sollecito dell’avvocato, anche noi abbiamo a nostra volta sollecitato. L’ospite - concorda Martini - ha subito un grave danno".

al.cod.