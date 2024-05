Martini e Rabitti, argento e bronzo agli assoluti

Veronica Martini si conferma ai vertici della spada paralimpica nazionale. La schermitrice rubierese dell’Ama Scherma Koala è di nuovo vicecampionessa italiana, grazie all’argento conquistato ai campionati assoluti (cat.A). Sale sul podio italiano anche Simone Rabitti, bronzo. Ma sulle pedane si San Lazzaro di Savena si è fatta valere anche la terza schermitrice della squadra di spada paralimpica reggiana Juliet Kaine, che ha chiuso la sua gara con un ottimo quinto posto (Cat.A).

Per Veronica Martini la gara è cominciata con quattro vittorie in altrettanti assalti tirati nel girone che le hanno permesso di piazzarsi al secondo posto della classifica provvisoria e accedere direttamente ai quarti di finale. Quindi la vittoria schiacciante contro Albanese di Udine (15 – 2). Non c’è stata storia neanche in semifinale (15 – 2 contro Naschini di Palermo). Tiratissima la finale contro la rivale storica Sofia Brunati di Roma: Veronica ha perso di una sola stoccata, 9 – 8.

Anche Simone Rabitti ha cominciato il suo percorso di gara con le vittorie in tutti i quattro assalti del girone. Quindi i successi contro Rosa di Milano 15 – 3 e contro Napolitano di Ragusa 15 – 6. Lo stop in semifinale contro Rigo di Bologna (15 – 4). Per Juliet Kaine due vittorie nei gironi e un terzo posto nella classifica parziale che le ha permesso di accedere direttamente ai quarti di finale, dove la sua gara si è fermata.

Ad accompagnare la squadra il maestro Massimo Bertacchini.

In foto da sinistra: Rabitti, Kaine e Martini con il maestro Massimo Bertacchini