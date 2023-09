Martorano, Protesta Infiamma: I Residenti Non Si Fermano al Centro d'Accoglienza di Sant'Ilario

Ancora incertezze sui tempi di apertura del Centro di accoglienza per migranti di Martorano, a pochi chilometri dal ponte sull’Enza e il territorio reggiano. Secondo indiscrezioni l’arrivo dei primi ospiti è slittato nella seconda metà di settembre, tant’è che martedì erano stati installati solo 3 dei 20-24 moduli abitativi che andranno a comporre il villaggio nell’area ex industriale Columbus, in strada Barghetto. Allo stesso tempo si stanno costruendo gli allacciamenti fognari e alle utenze, con il Comune di Parma che doterà l’area di WiFi. Nessuna indiscrezione invece sulla durata dell’utilizzo della struttura, che le autorità statali hanno deciso di allestire per far fronte all’emergenza nazionale sbarchi e decongestionare i centri di prima accoglienza.

Stasera arriveranno anche le telecamere di Rete4 per raccogliere la voce dei residenti e del comitato Guau ("Gruppo Unito Anno Uno"), che temono ricadute negative nella zona - a partire da quelle sulla sicurezza ed il decoro urbano - che si potrebbero avere se non verrà gestita al meglio la presenza di 60-120 persone senza lavoro, senza attività da svolgere per lungo tempo e senza prospettive immediate di collocamento. f.c.