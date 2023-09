Martorano sotto i riflettori: ecco i primi arrivi

di Francesca Chilloni

Incertezza, informazioni frammentarie, poi l’arrivo nella notte tra mercoledì e ieri dei primi migranti al centro profughi di Martorano (Pr) realizzato all’interno dell’ex stabilimento industriale Columbus, a ridosso di Sant’Ilario e Gattatico.

Non solo i cittadini della Val d’Enza, ma gli stessi amministratori comunali, sono stati messi davanti al fatto compiuto quando in tarda serata mezzi della Protezione civile hanno iniziato a trasferire, a gruppi di 20, gli immigrati nel centro di accoglienza che dovrebbe essere temporaneo.

Sul posto anche quattro ambulanze delle Croce rossa e due mediatori culturali dall’Africa subsahariana, area di provenienza dei profughi.

Della situazione ieri si è occupata anche la trasmissione "Dritto e rovescio", di Paolo Del Debbio. "L’ultima comunicazione ufficiale a noi e ai sindaci risale all’incontro in Prefettura a Parma tre settimane fa - spiega Lino Cirri, coordinatore del comitato civico Guau - Ero presente all’arrivo. Li stanno trasferendo dal centro di via del Taglio di Cornocchio; ci sono anche mamme con bambini, alcuni nati in Italia. Là c’erano 60-70 persone, ma visto l’andamento dei flussi in arrivo in Italia non sappiamo in quanti verranno collocati a Martorano; c’era stato detto fino a 100…"

Ma come si compone questa struttura?

"Ogni container ha quattro posti in letti a castello – continua Cirri – mentre i servizi sono in altri container e la zona mensa è sotto una tensostruttura. L’area è recintata ma aperta, le strade circostanti sono buie e c’è preoccupazione tra gli abitanti. Le forze dell’ordine ci guardano come se fossimo noi il problema". Una situazione pesante sia per gli ospiti, che per i residenti.

Martorano sembra avere le caratteristiche dei grandi centri che la premier Meloni ha detto di voler allestire laddove c’è meno densità abitativa. Il timore è che possa diventare luogo di ammassamento indiscriminato di persone che stanno in un limbo, ad aspettare fino a 18 mesi, di venire rimpatriate (oggi i Cas sono pieni) o di ricevere asilo. Daniele Friggeri, sindaco di Montechiarugolo, ha confermato questa situazione di poca chiarezza delle comunicazioni dallo Stato: "Dobbiamo tenere alta l’attenzione, capire come evolverà la situazione, come le garanzie e le promesse date dalla Prefettura vengano mantenute".