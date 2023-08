Marwa Mahmoud "Corto circuito migranti Così non si può dare accoglienza degna"

di Gabriele Gallo

Marwa Mahmoud è da anni in prima fila sul fronte delle politiche migratorie, per storia personale e per ruoli occupati. Attualmente è membro della direzione nazionale del Pd, quale responsabile della formazione politica, e, in ambito locale, fa parte del consiglio comunale di Reggio, ove presiede la commissione per i diritti umani e le pari opportunità. La Mahmoud è anche responsabile dei progetti educativi interculturali dell’associazione Mondinsieme.

Consigliera Mahmoud, perché la questione migranti è tornata ad essere un fronte caldissimo nella nostra realtà quotidiana?

"Per le tensioni col Governo. Specie dopo che in aprile ha dichiarato lo stato di emergenza sulla gestione degli arrivi ma non ha provveduto agli investimenti necessari. Inoltre stiamo ancora aspettando che accolga la richiesta di un tavolo con le Regioni e l’Anci per condividere i piani di accoglienza, la redistribuzione dei migranti, le risorse da destinare".

Perdoni, ma questo è un ritornello che si ascolta da parecchi anni a seconda di chi governa. Sembra che il tornaconto politico prevalga sulla voglia di risolvere i problemi. È così?

"Non si può negare che sono almeno trent’anni che sul tema ci sia una forte strumentalizzazione politica generale. E trovo assurdo che nel 2023, dopo svariati decenni di costanti immigrazioni, si parli ancora di emergenza. In Italia non c’è un sistema integrato di gestione e occorre anche la volontà politica di adeguare leggi oggi inadeguate, come quella sulla concessione della cittadinanza, rispetto a quanto è andata avanti la società. E va superato anche il regolamento di Dublino: non si può dare la maggior parte di responsabilità al Paese di primo approdo".

Nel frattempo?

"Le persone vanno aiutate, i salvataggi in mare devono continuare, anche perché ci sono convenzioni internazionali che parlano chiaro. E infatti i tanto teorizzati blocchi navali sono rimasti una vuota promessa elettorale. In particolare dobbiamo tutelare al massimo i minori non accompagnati".

Allora come spiega che a Reggio, da sempre in prima fila per l’accoglienza, sia andato deserto il bando per l’accoglienza di 30 di questi ragazzi?

"È il governo che crea un corto circuito: riduce i fondi, disincentiva le politiche di accoglienza, ma contemporaneamente manda le persone sul territorio, anche il nostro, magari avvisando giusto il giorno prima. In queste condizioni non è possibile allestire un’accoglienza degna di questo nome".

Non si rischia allora un escalation di sangue? In pochi mesi due ragazzi immigrati a Reggio sono stati ammazzati, da connazionali anch’essi residenti qui…

"Nel caso dei neomaggiorenni la norma è chiara: quando compiono 18 anni escono dai programmi di protezione; e purtroppo mancano strumenti alternativi per tutelare chi già è arrivato dopo avere vissuto esperienze traumatiche, fatte anche di violenze e torture. Però bisogna tenere separate le questioni: i casi recenti sono accaduti, ma in quadro di grandi numeri sono episodi isolati. È vero però che se si continua ad appesantire il carico sui servizi e sulle strutture, ma non si investono risorse, questi arriveranno a collassare: e non è un bene".

Come trovarle queste risorse?

"Mettendo da parte le bandiere politiche. Il Governo faccia il tavolo con le Regioni e accolga le loro proposte. Fatto questo le Regioni si mettano a disposizione per dare la massima disponibilità".