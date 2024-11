’Maschi si diventa’ anticipato a stasera

È stato anticipato a stasera l’incontro ‘Maschi si diventa. Storie della mascolinità dall’Ottocento ad oggi. Dal boom economico ad oggi’ a cura di Centro Studi Movimenti; racconti di Margherita Becchetti e Tifany Bernuzzi, letture di Yele Canali Ferrari, musiche di Emanuele Nidi. L’incontro fa parte della rassegna #Responsabilitutti in occasione del 25 novembre, giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Inizio ore 21 alla biblioteca Salvemini. Il prossimo appuntamento è in programma il 4 dicembre alle 21 in biblioteca incontro con Gabriele Guadagna del collettivo Mica Macho e presentazione del libro ’Cosa vuol dire fare l’uomo?’