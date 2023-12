Maserati urta bicicletta. Giovane finisce all’ospedale

Traffico in tilt, ieri mattina verso le 7,30 all’ingresso sud del centro abitato di Guastalla. Un incidente alla rotatoria all’imbocco del ponte del Crostolo ha creato lunghi incolonnamenti di veicoli, che si sono aggiunti al disagio ormai cronico della parallela via Sacco e Vanzetti, pure quella congestionata dal traffico nell’orario di punta. In via Cisa Ligure si è verificato lo scontro tra un’auto Maserati e una bicicletta. Ad avere la peggio è stato il ciclista, uno straniero di 25 anni, che probabilmente si stava recando al lavoro. E’ stato raggiunto dall’ambulanza della Croce rossa locale per essere trasportato al pronto soccorso ospedaliero. Non risulta in pericolo di vita. Rilievi eseguiti dalla polizia locale.