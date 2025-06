Masetti fa il bagno e va a vincere

Mi tuffo per scommessa: ai campionati regionali allievi di Imola, Mirko Masetti, atleta originario di Pavullo ma tesserato per la Corradini Rubiera, si avvicina al penultimo ostacolo dei suoi 2000 siepi (è la cosiddetta riviera oltre la quale c’è la pozza d’acqua profonda un metro), fa un salto e ci si butta dentro a capofitto.

E’ evidente che non è scivolato e che non ci sono stati inconvenienti.

"Mah, sì – dice Mirko – avevo scommesso con i miei amici che se fossi arrivato all’ultima riviera con un bel distacco sul secondo, mi sarei tuffato in acqua. Loro non ci credevano, ma la gara è andata proprio così. Prima della curva mi sono voltato indietro, il secondo era abbastanza lontano, e mi sono tuffato di sedere come a volte si fa in piscina. Praticamente sono andato tutto sott’acqua, mi sono rinfrescato, sono ripartito subito e alla fine ho vinto bene. Facciamo sport seriamente, ma ogni tanto bisogna pure divertirsi un po’, o no?".

Mirko ha 17 anni e sabato gareggia a Rieti nei campionati italiani allievi.

c.l.