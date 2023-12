’Massa and Friends’. Una festa al circolo per aiutare Simone

Una festa di Natale per Simone Massari. È quella che hanno pensato gli amici di sempre del 49enne reggiano, che lo scorso agosto ha rivelato di essere malato di Sla dando il via ad una campagna di crowfunding, e che andrà in scena domenica 17 dicembre al Circolo Tennis Albinea, di cui Massari è socio.

’Massa and Friends’, questo il nome dell’iniziativa, vedrà sfidarsi 4 formazioni di pallacanestro composte da amici ed ex compagni di squadra, provenienti per lo più da Primavera, Basket Jolly, Rebasket e Albinea, ovvero le formazioni in cui ’Massa’ ha militato in carriera; nei campi adiacenti, inoltre, andrà in scena un torneo di doppio di tennis, con 16 coppie ai nastri di partenza, organizzato con la formula del ’giallo’. Il ricavato andrà ovviamente a sostenere le ingenti spese che servono per recarsi negli Stati Uniti, in una clinica specializzata sulla malattia del motoneurone.

"È il nostro modo per festeggiare insieme a ’Massa’ il Natale, con una mattina dedicata agli sport che lui ama tanto", spiegano gli organizzatori.

"Simone è un super papà e un professionista, che è stato protagonista per anni delle minors reggiane e, successivamente, un ottimo tennista. Oggi sta combattendo con un avversario bastardo come la Sla, che non si fa vedere, ma lo sta facendo ogni giorno, senza mollare. Non è solo in questa lotta, accanto alla sua splendida famiglia ci sono gli amici di sempre e coloro che lo hanno conosciuto in questi anni. Da qui l’idea di una festa, nel ’suo’ circolo, che speriamo possa regalare a lui e ai suoi cari un sorriso in questo momento di prova, seguendo appieno il motto della campagna di crowdfunding che recita ’Stay Strong, Stay Positive and Never Give Up’.

d. r.