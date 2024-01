Massacrato di botte in stazione, è morto dopo 12 giorni di agonia

Reggio Emilia, 11 gennaio 2024 – È morto a distanza di dodici giorni il 41enne senzatetto indiano massacrato di botte in stazione nella notte tra il 29 e il 30 dicembre scorso, da un 26enne connazionale, anch'egli senza fissa dimora, subito arrestato e tuttora in carcere.

Stando a quanto ricostruito dalla polizia, i due avevano cominciato a litigare per un posto da occupare di notte per dormire sulla banchina del binario 1. Poi la violenta aggressione con calci e pugni. Tutti sotto gli occhi delle telecamere che hanno ripreso mentre il 26enne è salito con tutto il suo peso sul corpo della vittima per poi tentare pure di strangolarlo. Un vigilante era intervenuto e aveva chiamato soccorsi e questura, bloccando l'aggressore e consentendone infine il fermo.

La vittima era stata portata d'urgenza all'ospedale Santa Maria Nuova dov'era ricoverato in condizioni gravissime. Stanotte è deceduto. Il 26enne dovrà dunque rispondere ora di omicidio.

A novembre un episodio analogo sempre nei pressi della stazione ferroviaria reggiana dove si sta verificando un'escalation di violenza negli ultimi mesi e sempre per una lite fra senzatetto. Un 44enne indiano è morto venti giorni dopo essere stato picchiato, a fine ottobre, da un 49enne italiano che ora deve rispondere di omicidio preterintenzionale.