Massacrato di botte in stazione. Muore a quarantuno anni dopo dodici giorni di agonia: secondo omicidio in due mesi

Ha lottato per la vita per 12 giorni, ieri si è arreso. Purtroppo non ce l’ha fatta il quarantunenne di origini indiane massacrato di botte in stazione il 30 dicembre, sulla banchina del binario 1 della stazione storica, per mano di un compagno di strada, un ventiseienne, senzatetto, come lui, che quella notte era stato arrestato per tentato omicidio. Una violenza incredibile quella usata sul quarantunenne, da subito in condizioni gravissime, e tutto sarebbe stato dovuto al posto da occupare quella sera sul binario.

La tragedia si consuma nella notte tra il 29 e il 30 dicembre, con la scena che viene ripresa dalle telecamere. Da quanto si vede, in un primo momento tra i due scoppia un litigio. Poi, quando il quarantunenne si stende a terra, l’altro – Singh Gurwinder, questo il nome dell’aggressore – gli sale sullo sterno, schiacciandolo con piedi e ginocchia. In un momento successivo prova anche a strangolarlo. Una guardia giurata interviene e ferma il massacro. Ma le condizioni della vittima sono disperate: resta senza ossigeno per 20 minuti dopo il pestaggio, poi lo portano via intubato. Finisce ricoverato al Santa Maria Nuova, in Rianimazione. Il suo aggressore, fermato e portato in Questura, viene arrestato con l’accusa di tentato omicidio. È l’ennesima storia di disperazione e povertà ma anche l’ennesimo episodio criminale in quella zona, ormai ogni giorno (o quasi) sulle cronache per fatti di violenza. Appena due mesi fa un indiano di 44 anni, Sukhninder Singh, senza fissa dimora in Italia, è deceduto a una ventina di giorni dall’aggressione subita proprio in quel quartiere, in viale IV Novembre. Indagato per quella morte un napoletano di 49 anni, pure lui senza fissa dimora, che deve rispondere di omicidio preterintenzionale. L’aggressione era avvenuta il 22 ottobre. E prima ancora, alla fine di maggio scorso, è toccato a Mohamed Alì Thabet, ammazzato da un tunisino di 22 anni, Hadi Trabelsi, che avrebbe agito con violenza per futili motivi: in questo caso si era trattato di un prestito negato di 20 euro. Lui era nato in Tunisia nel 2005, sbarcato nel 2016 a Lampedusa, scampato a una traversata nel Mediterraneo. Dopo un percorso nelle comunità per minori stranieri non accompagnati, era andato a finire lì, in stazione, luogo ormai rifugio per tanti disperati. L’omicidio di Thabet aveva commosso la città e suscitato fortissima indignazione: non si può morire in questo modo. Non si può morire per niente.