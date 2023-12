Massacrato di botte in stazione. Senzatetto indiano lotta per la vita

Massacrato sulla banchina del binario 1, per motivi futili. Una lite tra due senzatetto, 26 anni l’aggressore, 41 anni la vittima, entrambi indiani, riguardo il posto da occupare quella notte. Problemi insignificanti all’apparenza ma che invece hanno portato a un pestaggio brutale. E ora un uomo è in coma e lotta per la vita nel reparto di Rianimazione del Santa Maria Nuova. La prognosi è riservata. Purtroppo è in condizioni gravissime: rimasto senza ossigeno per 20 minuti dopo le botte, è stato portato via, intubato, e ora è in fin di vita in ospedale. La zona è quella della stazione storica: si tratta dell’ennesimo episodio di violenza tra disperati che affollano l’area di piazzale Marconi.

Tutto è accaduto nella notte tra venerdì e ieri: dopo l’allarme, dato da un vigilantes alla questura, le Volanti sono accorse e hanno individuato un giovane, ritenuto il presunto autore del pestaggio ai danni del quarantunenne indiano.

Per un ventiseienne suo connazionale, Singh Gurwinder, è scattato quindi l’arresto per l’ipotesi di reato di tentato omicidio. Stando a quanto è emerso dai primi accertamenti, l’uomo indagato e la vittima del brutale pestaggio si conoscevano: entrambi senza fissa dimora, condividevano il tetto di fortuna che la stazione ferroviaria offre, soprattutto d’inverno, a parecchi sbandati. Le telecamere hanno immortalato non solo il pestaggio, ma anche l’antefatto. Prima i due avrebbero litigato, per motivi che devono ancora essere appurati con precisione. Poi il quarantunenne indiano si sarebbe messo a dormire per terra. L’uomo identificato in Gurwinder è nel frattempo sopraggiunto e si è scagliato contro di lui. Dalle immagini appare che l’aggressore è salito sullo sterno del 41enne, pestandolo con le ginocchia e con i piedi. E poi ha tentato di strozzarlo con le mani.

Un massacro interrotto da una guardia giurata, che ha diviso i due uomini e ha dato l’allarme. In stazione sono accorsi i soccorritori del 118: le condizioni della vittima del pestaggio sono apparse molto gravi, tanto che è stato necessario praticargli il massaggio cardiaco, prima del trasporto all’ospedale, avvenuto poi alle 2.30.

Singh Gurwinder, fermato dal vigilantes, è rimasto sul posto, di fianco al compagno di strada che aveva appena massacrato, esanime.

Poco dopo, all’arrivo della polizia di Stato, è finito in manette, mentre sono state sentite subito - come persone informate sui fatti - alcuni uomini che si trovavano lì vicino. Il 26enne ha trascorso la notte nelle celle di sicurezza, prima di essere accompagnato in carcere, in attesa di comparire davanti al giudice per l’udienza di convalida dell’arresto. Ieri mattina poi è stato sottoposto all’interrogatorio da parte del pubblico ministero Giulia Galfano: affiancato dall’avvocato difensore Annalisa Bassi, il 26enne si è avvalso della facoltà di non rispondere.

Sono in corso gli approfondimenti investigativi della Procura. La zona della stazione ancora teatro di violenze: due gli omicidi lì nel 2023. Quegli spazi accanto ai binari sono ormai rifugio per molti, tra le 80 e le 100 persone: di loro si prendono cura i volontari, ma spesso una vita di disperazione e povertà, qualche volta unite all’abuso di alcol e con le difficoltà di sopportare all’aperto queste fredde temperature, in un attimo può sfociare in tragedia.

Alessandra Codeluppi

Chiara Gabrielli