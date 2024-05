Il massaggiatore davanti al gip: "Mai abusato delle mie clienti"

Reggio Emilia, 30 maggio 2024 – “Non ho mai abusato delle mie clienti. Non le ho mai toccate nelle parti intime. Anzi, tutte quante sono sempre rimaste soddisfatte della mia attività".

Il massaggiatore arrestato dai carabinieri, e sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari per violenza sessuale, ieri mattina si è presentato all’interrogatorio di garanzia davanti al giudice per le indagini preliminari Andrea Rat, rispondendo per oltre un’ora e respingendo gli addebiti.

Lui, un 60enne, non fa il massaggiatore di mestiere: è laureato ed è amministratore di una società reggiana. Ha riferito che per lui i massaggi sono un hobby che pubblicizza su internet e che pratica gratuitamente, ricevendo recensioni positive di persone che lo hanno ringraziato online, messaggi ieri depositati in tribunale.

Ha spiegato il suo metodo di lavoro: "Chiedo alla donna di spogliarsi e di sdraiarsi coperta da un lenzuolo. Poi io scopro solo la parte da massaggiare, ma non mi avvicino mai alle zone erogene".

L’avvocato difensore Nino Giordano Ruffini ha rilevato che in febbraio di quest’anno la donna parte offesa, una 50enne, è andata nella casa reggiana dove lui riceve le clienti, gli ha poi inviato un messaggio dicendogli che era soddisfatta e lui le ha suggerito di pubblicare online una recensione positiva, ma poi lei lo ha denunciato un mese dopo, scelta che la difesa ritiene strumentale. E ha rilevato che i carabinieri, che avevano messo le telecamere nascoste, non hanno rilevato altre situazioni anomale. Sull’altra parte offesa, una minorenne figlia della sua compagna, a cui le pesanti attenzioni dell’uomo si sarebbero rivolte nell’aprile 2023, emerge che ha poi ritrattato il 5 maggio dell’anno scorso davanti ai carabinieri, sostenendo di averne frainteso il comportamento.

Ieri la difesa ha chiesto la remissione in libertà o l’alleggerimento della misura cautelare, perché non compatibile con la sua attività aziendale. Il pm Denise Panoutsopoulos si è opposta, ravvisando il rischio di reiterazione del reato; il giudice si è riservato. Dalla versione della donna, assistita dall’avvocato Sara Casarini, trapela una ricostruzione diversa. Lei racconta di aver letto l’annuncio dei massaggi, dove si prospettava una prova gratuita, e poi di aver subito a casa dell’uomo una condotta peraltro molto più invasiva di un palpeggiamento. Dice di essere andata subito dopo all’ospedale e di aver riferito l’accaduto, facendo partire le indagini. E sostiene di aver patito un’azione molto grave, per la quale ha tuttora conseguenze sia psicologiche sia fisiche.