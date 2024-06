Massari e i suoi fanno i.. postini: "La mia lettera d’impegno alla città"

C’è posta per te. Il candidato del centrosinistra Marco Massari in veste di ’portalettere’ aiutato da volontari e aspiranti consiglieri della sua lista, hanno imbucato una sua missiva nelle cassette di centinaia di reggiani.

"Manca solo una settimana al giorno del voto – spiega Massari – Ho passato questa campagna

elettorale nei quartieri e nelle frazioni, incontrando ogni giorno centinaia di persone. Per questo ho deciso di scrivere una lettera. Qualcuno penserà che è uno strumento antico, io penso che sia un modo efficace per continuare a conoscerci. Questa lettera, che ho scritto e firmato personalmente, è un impegno che prendo con tutti. A prendermi cura di Reggio, ad essere sempre disponibile all’ascolto e al dialogo, a guidare la nostra città per i prossimi 5 anni, insieme".

Una lettera scritta e firmata di suo pugno: "Sono un uomo di centrosinistra, figlio di un partigiano, sono progressista e antifascista – si legge nel foglio – Nella nostra proposta per Reggio, scritta da centinaia di persone che hanno partecipato ai momenti di discussione organizzati, si disegna una città sicura, curata e sostenibile. Sicura perché occorre recuperare il piacere di viverla in qualsiasi momento e in ogni angolo. Curata perché un luogo più bello è un luogo in cui la qualità delle relazioni tra le persone cresce. Sostenibile perché la sfida dell’attualità è fermare il cambiamento climatico e lo spreco di risorse. Io credo che Reggio sia una bella città, dinamica e attrattiva, credo che la qualità della vita che abbiamo sia il frutto delle buone amministrazioni che si sono susseguite negli anni".

E infine l’appello al voto: "Oggi credo però sia il momento di prendere in mano anche le sofferenze della città e delle persone. Credo serva più attenzione, più cura. E tutti possiamo dare il nostro contributo. Insieme, e solo insieme, possiamo essere promotori di una comunità coesa che si prende cura della città. Se ti ritrovi anche tu in questa idea di città, l’8 e 9 giugno ti invito a scegliere la nostra proposta".