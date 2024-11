Massari nomina due nuovi cda. Capelli confermato alle Farmacie, per nidi e infanzia arriva Ruozzi

Cominciano a prendere corpo tutti i gangli del vasto microcosmo dell’organizzazione cittadina seguendo le linee guida della nuova amministrazione Massari. Il sindaco di Reggio ha infatti firmato ieri mattina gli atti di nomina dei vertici e dei membri dei consigli d’amministrazione di due enti partecipati dal Comune: le Farmacie Comunali Riunite e l’Istituzione scuole e nidi d’infanzia. Nel primo caso alla presidenza è stato confermato Andrea Capelli, in passato capogruppo Pd in Sala del Tricolore per cinque anni, mentre alle scuole arriva la new entry Federico Ruozzi.

I nuovi Cda resteranno in carica fino al 2029. In quello di Fcr oltre a Capelli, 39 anni, laureato in Economia e Finanza all’Università di Parma, in carica dal 2020, saranno presenti Elisabetta Negri e Luigi Gesaldi quali membri effettivi; nominati quali supplenti Marco Scarpati e Claudia Tondelli. La Negri vanta un lungo "cursus honorum" in seno all’Ausl di Reggio, culminato, dal 2016 al 2024, nel ruolo di direttore di Distretto. Ha alle spalle diverse docenze e pubblicazioni in materia sociosanitaria. Luigi Gesaldi, 54 anni, è ragioniere commercialista e revisore contabile. Consulente in materia fiscale, societaria e controllo di gestione di numerose società italiane e estere, riveste la carica di componente del Collegio sindacale in diverse imprese anche quotate in Borsa. Tra i supplenti, oltre al notissimo avvocato reggiano Marco Scarpati, da sempre in prima fila a tutela dei diritti dei minori, docente universitario all’ateneo di Milano Bicocca, vi è anche Claudia Tondelli, laureata in scienze politiche e con un Master in Business Administration alla Bbs.

Cambia il presidente dell’Istituzione scuole e nidi d’infanzia. A Gigliola Venturini, subentra infatti Federico Ruozzi: professore di Storia del cristianesimo a Unimore, dove insegna Storia delle relazioni interreligiose, ha studiato la vita e le opere di don Lorenzo Milani e ne ha curato l’opera omnia in edizione critica per i Meridiani Mondadori. Del consiglio d’amministrazione farà parte ancora Margherita Chiarenza, Margherita Chiarenza, attualmente supervisore pedagogico, organizzativo e gestionale nei servizi educativi 0-6 anni. Entra nell’organismo direttivo Alessandra Landini, dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo Manzoni di Reggio, specializzata in Psicopedagogia e rieducazione scolastica dei disturbi specifici di apprendimento, è anche capofila della Rete delle Scuole dell’Infanzia statali della città. Yabre Abdou, nato in Burkina Faso, è a Reggio dal 2010, attivo nell’associazione dei Burkinabè , né è segretario regionale. Ha collaborato con cooperative, scuole, prefetture e centri di accoglienza come mediatore culturale. Attualmente collabora con la Dimora di Abramo. Emanuela Gallingani, infine, è laureata in Scienze dell’Educazione, da quasi trent’anni lavora in ambito educativo e sociale, come responsabile dell’area educativa e vice presidente della Cooperativa San Giovanni Bosco.