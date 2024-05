Massari punta sull’ascolto: "Video e tanti incontri coi cittadini protagonisti"

"Ascolto". È la parola chiave della campagna elettorale di Marco Massari. Certo, storicamente dal centrosinistra non ci si aspetta un megafono al vetriolo. Ma in realtà, l’ormai ex primario degli Infettivi non si è mai tirato indietro quando è stato il momento di fare dichiarazioni forti guadagnando la ribalta delle cronache. Dall’azzeramento delle deleghe in giunta fino all’apertura sull’esercito passando per lo stop alla cancellazione del porta-a-porta sui rifiuti nel quartiere stazione. Segni tangibili di una comunicazione professionale e ben studiata nel dettaglio da chi conosce i media (Diego Oneda, giornalista professionista, è lo spin doctor). Così come sui social dove lavora un’agenzia specializzata. Si tratta di “amàlgama“, studio attivo tra Reggio e Torino. E sotto la Mole hanno curato la campagna vincente per le elezioni dell’attuale sindaco Stefano Lo Russo.

A lavorare dietro le quinte ci sono Lorenza Marcello e Giovanni Di Raimo. Quest’ultimo, reggiano doc di Montecchio, lo si vede spesso negli eventi di Massari con videocamera in spalla. "La strategia è molto semplice – spiega – cerchiamo di far trasparire la tipologia di persona che è Massari. Sta basando tanto sull’ascolto, incontrando le persone e battendo il territorio consumando la suola delle scarpe. Ed è ciò che mostriamo sui social dove abbiamo adottato lo slogan eloquente ’Siamo Reggio’ che campeggia anche sui cartelloni 6x3 e sulla sede di via Toschi, nel cuore di Reggio, anche questa una scelta strategica importante per declinare i messaggi sui luoghi cittadini".

Una discreta potenza di fuoco mediatica quella di Massari che raccoglie i frutti della sua squadra: un sito internet – stile wordpress – ben costruito, con programma scaricabile in Pdf e una mail dedicata oltre al rimando ai social: la pagina facebook ’Marco Massari sindaco’ conta 1.145 follower (quella del ’listino’ invece ne ha solo 94) e 1.213 su Instagram (dati aggiornati a ieri al momento della messa in stampa); su quest’ultimo, aggiornato con costanza, si trovano infografiche colorate con concetti teamtici a caratteri cubitali, sempre curati da “amàlgama“.

"Cos’ha funzionato di più finora? Direi l’evento lancio al PalaBigi – conclude Di Raimo – Perché sono venute oltre mille persone contro ogni aspettativa, avendo una grande risonanza nei giorni successivi. Una sfida coraggiosa vinta che ha dato un gran segnale e restituito una bella energia. Non lo dico io eh, ma i fatti. Altri coup de theatre prima delle urne? Ci saranno, ma non si svelano...".

Inoltre, la coalizione a campo larghissimo supporta Massari con i propri social che ‘cubano’ eccome. La pagina fb del M5s reggiano ha 5mila seguaci. La sorprendente Sic ne conta 4.235, Europa Verde 1.155 e Azione 900. Chiude la neonata Uniti per Reggio Emilia con appena 45, con l’alibi di aver aperto da poco, ma potendo fare affidamento comunque su Psi (3.460 follower), Italia Viva (1.293) e +Europa (549 su Instagram).

Daniele Petrone