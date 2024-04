Massari sfida il Palabigi e vince: "Non sono un politico ma ho passione"

Re per una notte. O almeno sindaco in anticipo sui tempi. Così deve essersi sentito Marco Massari mercoledì sera in un gremito Palabigi perfettamente allestito a mo’ di Leopolda (anche se a lui non piacerebbe il richiamo renziano). Di fatto la serata ’Per Reggio vorrei...’ è stata un successo che ha stupito persino i tanti dirigenti dem presenti. In molti gli avevano consigliato di non osare, il Palabigi è un mostro sacro. Ma lui, che fin dai saluti iniziali ha celebrato quell’arena indicando con l’indice il suo posto abbonati alla Pallacanestro Reggiana, è riuscito a uscirne da vincitore. Certo, complice del successo è stata la prova di forza messa in campo dal partitone, che nonostante i movimenti tellurici degli ultimi anni è ancora in grado di smuovere delle masse. "Millecinquecento presenti", esultano gli organizzatori. Forse qualcosa di meno, ma le code all’ingresso testimoniano una partecipazione molto vasta. A sostenere il candidato sono giunti tutti i vertici passati, presenti e futuri del Partito Democratico locale, dall’onorevole Pierluigi Castagnetti alla consigliera regionale Stefania Bondavalli, passando per l’ex sindaco Graziano Delrio, il presidente della Provincia Giorgio Zanni, l’assessore regionale Alessio Mammi e il sottosegretario alla Regione Giammaria Manghi, oltre a molti sindaci della provincia e a Luca Vecchi.

Tra la folla c’è chi ha notato la ricomparsa dei ’delusi’ che si erano allontanati dopo i venti renziani, tant’è che sul palco è salito per primo Max Collini, ex cantante degli Offlaga Disco Pax che con Massari condivide il passato in Fgci, presentandosi con un esplicito "Compagni e compagne, buonasera!". Non tutti hanno risposto presente però. È rumorosa – considerato che lo stesso candidato sindaco è stato per anni rappresentante sindacale all’interno del Santa Maria Nuova – l’assenza dei sindacati: non pervenuti né Cristian Sesena della Cgil né Rosamaria Papaleo della Cisl e come loro, dall’altra parte, non c’erano i vertici dell’imprenditoria, dell’artigianato, dell’agricoltura e del commercio.

Dopo Collini sul palco si sono succeduti quelli che Massari, introducendo la serata, aveva definito "amici, a cui abbiamo chiesto di raccontarci le loro idee per la città" e che, almeno in parte, potrebbero rivelarsi volti nuovi in vista delle amministrative: Elena Maccaferri (pedagogista per l’Istituzione scuole e nidi d’infanzia) e Giovanni Anceschi (esperto di tecnologie e presidente dell’Us Santos); Tania Pedroni, sceneggiatrice, e i giovani educatori Sofia Barbieri Poppi e Ghassan Ezzarraa, quest’ultimo anche fondatore di vari progetti di promozione culturale giovanile come ‘Wave’, ‘Cult’ e ‘Gfu’. E poi un amico vero e speciale, Francesco Merli, primario di ematologia e presidente Fondazione Grade Onlus che era stato il primo dei papabili candidati prima di Massari e ha strappato grandi applausi parlando del collega: "Sarà un buon sindaco? Non posso saperlo, però so per certo che è capace di ascoltare, non prova rancore e come ha dimostrato anche nei momenti di maggiore emergenza durante la pandemia non perde mai la testa. E da ultimo ha un grande difetto che è anche un grande pregio, cioè che è una persona buona". Dulcis in fundo, si è presentato il candidato sindaco: "Mi hanno chiesto perché mi sono candidato: perché non sono un politico ma ho passione per la politica e poi sono un reggiano, uno di quelli per cui il benessere individuale non si può separare da quello collettivo. Il mio compito è tenere insieme questi partiti, movimenti e persone, differenti ma uniti dall’attenzione alla cura per le persone, l’ambiente e le relazioni, nella quale risiede il senso profondo della nostra cultura di reggiani. Invito tutti a partecipare ai tavoli tematici. Sono un candidato civico, non ho una tessera di partito ma questo non vuol dire che non abbia dei valori: mio padre è un partigiano e mi ha insegnato a non cedere davanti ai soprusi, mia moglie è un insegnante e mi ha fatto capire il valore della crescita culturale dei giovani, io ho fatto il medico tutta la vita e so quanto vale una salute pubblica di qualità. Queste radici sono per me sacre e sono la base di ogni programma elettorale e scelta politica e amministrativa".