Massimo Canducci presenta il libro ’Pezzi di futuro’

Stasera alle 19 ai Chiostri di San Pietro, in via Emilia San Pietro a Reggio, si chiude la rassegna "Ai-ia! Gioie e dolori dell’Intelligenza Artificiale", organizzato da Laboratorio Aperto in collaborazione con la community dei Digital Freaks. Massimo Canducci presenta il suo recente libro "Pezzi di futuro", una raccolta di materiali, originariamente pubblicati su quotidiani, libri e pubblicazioni specializzate, dedicata alle tendenze emergenti e alle prospettive future fortemente influenzate dall’innovazione tecnologica. Un viaggio attraverso riflessioni, analisi e previsioni, che spaziano dagli aspetti tecnologici a quelli sociali, dalla sostenibilità alla democrazia, dall’anonimato in rete alla rivoluzione dell’intelligenza artificiale, fino al concetto stesso di lavoro e di innovazione. La rassegna ha esplorato e approfondito le nuove frontiere delle tecnologie emergenti per comprenderne il valore, le potenzialità, le prospettive, ma anche i limiti, quando la loro influenza condiziona stili di vita.