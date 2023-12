Massimo Popolizio all’Asioli. Porta in scena Arthur Miller

Stasera alle 20,30 al teatro di Correggio va in scena "Uno sguardo dal ponte" di Arthur Miller, con Massimo Popolizio (foto), Valentina Sperlì. Michele Nani, Raffaele Esposito, Lorenzo Grilli, Gaja Masciale, Felice Montervino, Marco Maravacchio e Gabriele Brunelli. Il classico di Miller – che racconta l’attrazione spudorata e tragica di Eddie Carbone per la giovane nipote – viene allestito da Popolizio, regista e protagonista di questo spettacolo, tenendo a mente tutte le grandi precedenti messinscena della pièce: dello stesso Miller, di Peter Brook, Visconti, il film di Lumet con Raf Vallone… Raccontato in flashback, con primi piani e campi lunghi, musiche in scena e di commento, il dramma scorre fino al fatale esito."Uno sguardo dal ponte" è una rappresentazione che trae origine da un fatto di cronaca dal quale Arthur Miller era rimasto profondamente turbato: una torbida vicenda familiare, ambientata tra gli immigrati di Brooklyn, perfetta ed enigmatica come una manifestazione del fato greco.

Biglietti da 18 a 25 euro. Informazioni e prenotazioni: tel. 0522-637813 (biglietteria@teatroasioli.it).