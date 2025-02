Massimo Zamboni. Nuovo album su Pasolini: "Intellettuale unico"

Un’opera letteraria trasposta in musica, che ricostruisce la storia unica e preziosa di uno dei maggiori intellettuali italiani di sempre, Pier Paolo Pasolini, nel 50° della sua uccisione. ‘P.P.P. Profezia è Predire il Presente’ è il nuovo album di Massimo Zamboni (Le Vele – Egea Records), uno speciale cd con digipack formato dvd in cui è inserito un libretto di 32 pagine, disponibile in tutti i punti vendita autorizzati, sul sito di Egea e sul sito dell’associazione culturale Rizosfera, dove si riceverà anche un link privato per l’ascolto in streaming (https://go.rizosfera.org/it/massimo-zamboni).

Ci racconta com’è avvenuto il suo incontro con Pasolini?

"E’ un incontro antico, avvenuto pochi giorni prima della sua uccisione, quando a un congresso della FGCI a Rimini mi sono trovato ad acquistare un doppio volume da lui curato contenente i testi poetici popolari delle regioni italiane. Avevo 18 anni, e quel suo Canzoniere mi ha avvicinato a un mondo che già era perduto, ma la cui eco è stata fondamentale per la mia emancipazione e l’avvio di un pensiero critico e personale".

P.P.P. Per lei si è tradotto in Profezia è Predire il Presente. Qual è il significato di ogni parola e dell’insieme, dunque?

"Non sono certo il primo ad accostare al nome Pasolini il termine Profezia. Non c’è stata divinazione in lui, né uno scrutare magico del futuro; piuttosto, una intelligenza acuta, una cultura profondissima, un umanesimo vissuto sulla propria pelle, uno sguardo penetrante e un inesauribile donarsi al mondo, senza rete. Ancora oggi si resta sbalorditi nel verificare quanto fosse capace di intendere il tempo a lui presente e di interpretare in contemporanea tutti i sintomi di un degrado progressivo che in breve tempo sarebbe diventato sfacelo. Questa capacità di visione fa di lui un caso unico nel nostro panorama intellettuale".

Accanto ad alcune pietre miliari del suo repertorio ne sono nate di nuove. Quali sono?

"La prima scoperta è avvenuta nel riarrangiare una serie di canzoni adattandole allo spettacolo che porta lo stesso nome dell’album. Sorella sconfitta, Vorremmo esserci, Ora ancora, Canto degli sciagurati…Mi è sembrato quasi di averle composte per quest’occasione, e che avessero bisogno di confrontarsi con il corpo e il destino di Pasolini per sbocciare pienamente. Le canzoni inedite – La rabbia e l’hashish, Cantico cristiano, tu muori – sono nate per accompagnare il suo percorso fino alla soluzione estrema e dolorosa. L’album racconta la scomparsa consapevole di un uomo che ci lascia con un vuoto incolmabile. Poi ci sono due canzoni di altri, due interpretazioni da Giovanna Marini e Josè Afonso: è stato come ritrovare la strada di casa".

Dove, in quali canzoni, sente di essersi più avvicinato a Pasolini, oppure ha ritrovato nei suoi scritti qualcosa di eticamente, civilmente affine?

"Avendo ben chiara la disparità intellettuale, ho trovato una consonanza profonda, particolarmente nel Pasolini poeta, che resta ancora oggi di un’ altezza ineguagliata. Nel suo scrivere c’è sempre questo sguardo frontale al lettore, un chiamarti in causa direttamente. Una attenzione estrema alla parola, alla metrica, che si fanno significato e suono, e possono essere ricondotte a sottofondo. E questo saper portare su di sé tutto il peso del passato, del presente e del futuro. È una modalità di pensiero che sento molto vicina".

Potrebbe nascere e soprattutto emergere oggi una figura complessa come quella dell’intellettuale friulano?

"Vorrei rispondere con un monosillabo: no. La cultura vive parcellizzata in specializzazioni e categorie che si autolimitano; non esiste spazio per un dibattito o un confronto così "in prima serata" come avveniva in quegli anni, molto più ricchi, colti e informati degli attuali".

Incontra oggi un Pasolini. Potrebbe nascere una collaborazione o un’amicizia?

"Questo presupporrebbe almeno un pari livello tra noi, e non è pensabile. Oppure una disparità di livello così grande da rendere possibile la sua curiosità e uno sguardo affettuoso. Ahimè, temo che si annoierebbe parecchio a frequentarmi".