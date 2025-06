Massini, Orsini e Sacconi all’assemblea di Unindustria

Domani, al Valli, dalle 17.30 gli Industriali reggiani si riuniscono in assemblea per celebrare l’80esimo anniversario dalla fondazione dell’associazione. "Gli 80 anni di vita di Unindustria sono l’occasione per interrogarsi sul capitalismo familiare della via Emilia – afferma la presidente Roberta Anceschi – Un sistema economico e sociale nato da una storia di passioni, visioni e tecniche che hanno realizzato prodotti unici al mondo. Una storia di successo che ha accomunato chi ha trovato soluzioni per imprimere energia a motori, macchine e veicoli di ogni tipo, chi ha saputo conquistare, attraverso l’idea di ‘lusso accessibile’ inventata a Reggio, l’immaginario delle donne di tutto il mondo e, infine, chi ha fatto delle tradizioni agroalimentari locali dei marchi capaci di farsi riconoscere nel mercato globale".

Il titolo dell’evento scelto richiama un verso della Divina Commedia di Dante, ‘E quindi uscimmo a riveder le stelle’. Dante e Virgilio, usciti dall’Inferno e diretti verso Bismantova, contemplano il cielo notturno dell’altro emisfero. Ciò che vedono è un meraviglioso cielo stellato, una sorta di presagio del nuovo cammino di luce e di speranza dopo le tenebre precedenti. La presidente Roberta Anceschi aprirà l’evento con la sua relazione. Successivamente il celebre scrittore e drammaturgo Stefano Massini, attraverso un racconto inedito, ripercorrerà gli ultimi 80 anni dell’industria reggiana. Ospiti del talk, intervistati da Andrea Cabrini: Mauro Magati, Alessandra Lanza, Maurizio Sacconi e Emanuele Orsini. Nel corso dell’evento verrà inoltre assegnato il Premio Italiano Meccatronica 2025.