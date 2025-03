Masterclass sul cappelletto. Esauriti subito tutti i posti

"Sua maestà il cappelletto reggiano" è il titolo della masterclass in programma oggi alle 10 a Scandiano nell’ambito della fiera di San Giuseppe. Nei capannoni della fiera sono previste lezioni con chef rinomati per scoprire i segreti della gastronomia locale tra cui la lavorazione del cappelletto reggiano con chef Matilde Montanari e Simone Magnanini. Un incontro guidato da Anna Marmiroli, storico nonché componente del direttivo dell’associazione del Cappelletto Reggiano e dell’Accademia Italiana della Cucina.

"Racconteremo – spiega Marmiroli – la storia del cappelletto e il suo metodo con le paste ripiene lungo l’asse della via Emilia. Ogni provincia ha un ripieno diverso. Ascolteremo le domande del pubblico; poi faremo la sfoglia, il ripieno e chiuderemo il cappelletto. Abbiamo già esaurito i posti. C’è molto interesse su questo tema. La nostra associazione ha compiuto ricerche storiche ampie sul cappelletto, ascoltando ristoratori, mamme e nonne. Abbiamo poi costruito, assieme al Comune di Reggio, il disciplinare raccogliendo tutte le ricette e procedimenti legittimi".

Per Marmiroli il libro rappresenta "l’identità culturale", osservando che sono tantissimi i giovani interessati alla tematica. "Le mamme non hanno trasmesso ai figli l’abitudine di preparare il cappelletto – evidenzia Marmiroli –. Moltissime persone non sanno fare la sfoglia. Oggi non sarà una sfida, ma sarà un’importante opportunità per imparare competenze e valorizzare la storia del territorio".

Il 22 marzo, alle 15.30, masterclass invece sul tortello verde. Eventi promossi durante la fiera di San Giuseppe che animerà Scandiano da oggi al 24 marzo. Saranno 72 gli espositori negli spazi dedicati alla Centenaria, mentre 450 i banchi del mercato che coloreranno più di due km di strade nel centro della città. L’inaugurazione si terrà domani alle 10.30 con l’arrivo delle autorità davanti al Comune, accompagnate dalle note del corpo bandistico di Scandiano. Alle 10.45 il taglio del nastro nel piazzale davanti alla fiera segnerà l’apertura della kermesse. Il 16, 19 e 23 marzo le vie e piazze del centro storico ospiteranno il grande mercato. In contemporanea, in via della Rocca e via XXV Aprile, sarà allestito il mercato contadino. I festeggiamenti sono iniziati l’8 marzo con il luna park nel parcheggio di via Libera.

Matteo Barca