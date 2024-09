Materasso a fuoco in cantina, appartamento dichiarato inagibile

Quando è stata avvertita una chiara presenza di fumo proveniente dalle cantine, è scattato l’allarme, ieri notte verso l’una, in un condominio situato in via XXV Aprile, in centro a Luzzara, dove si è poi appurato che era andato a fuoco un materasso, in uno scantinato dell’edificio.

In breve tempo il materasso è stato avvolto dalle fiamme, poi domate all’arrivo dei vigili del fuoco di Guastalla. Inizialmente si temevano conseguenze per le persone, tanto che è stata fatta arrivare sul posto anche l’ambulanza della Croce rossa. Per fortuna, alla fine non si sono registrati casi di intossicazioni e neppure feriti tra i residenti nel condominio.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri.

Sono in corso gli accertamenti per verificare le cause del rogo, che potrebbero essere ricondotte alla presenza di qualcuno nelle cantine, forse per trovare un riparo per la notte. A scopo precauzionale, l’appartamento situato al piano superiore, rispetto alle cantine, dove abitano colui che ha segnalato l’incendio e altri connazionali, di origine straniera, è stato dichiarato temporaneamente inagibile.

Carabinieri e vigili del fuoco continuano gli accertamenti per determinare le cause esatte dell’incendio.